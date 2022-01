Serie A, Gravina annuncia la rivoluzione: “E’ il momento di cambiare!”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto al Corriere dello Sport, dove ha trattato diversi temi importanti.

Gravina, FIGC, Serie A

Tra le affermazioni più interessanti, Gravina ha parlato della possibilità di introdurre i play-off nelle prossime edizioni dei campionati di Lega Pro, Serie A e B

Ecco cosa ha dichiarato al quotidiano sportivo:

“Aspetto che si compongano i nuovi organi della Lega Dilettanti e poi si parte. Entro il 30 giugno si cambia. I playoff? È il momento di provare. Negli anni Novanta nessuno credeva ai tre punti per la vittoria, e invece ha funzionato. I playoff in Lega Pro e Serie B sono una garanzia di visibilità e successo. Sarebbe un errore non testarli anche in Serie A, salvaguardando comunque il valore del merito sportivo raggiunto in classifica”

Alessio Dambra