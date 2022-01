Serie A: ufficializzato il nuovo protocollo

Ora è ufficiale, secondo quanto riportato da Sky Sport, la Serie A avrà un nuovo protocollo. Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare attesa dopo gli incontri tra Governo, CTS e federazioni sportive. Questa consentirà di avere un’unica procedura, senza il rischio di incorrere in decisioni diverse da parte delle ASL territoriali.

Per le ASL territoriali scatterà in automatico la facoltà di intervenire con il blocco dell’intera squadra superato il 35% di positivi nel gruppo

Questo significa che (basandosi su un gruppo di 25 giocatori) per la Serie A con 8 positivi in squadra si può giocare. Mentre con 9 positivi scatta in automatico la possibilità dell’ASL di intervenire, questi numeri dovranno essere confermati nei prossimi giorni.

Stefano Cori