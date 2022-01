Serie A, scelta la data per il derby: la decisione fa discutere i tifosi

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari per i prossimi tre turni di campionato.

derby, calendario, orario

Particolare la scelta per il derby di Milano, che andrà in scena sabato 5 febbraio alle ore 18.00. Gli altri due turni, invece, vedranno i rossoneri impegnati in casa contro la Sampdoria domenica 13 febbraio alle 12.30, e in trasferta contro la Salernitana sabato 19 febbraio alle 20.45.

Sono state ufficializzate, inoltre, anche le date per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, dove il Milan affronterà la Lazio a San Siro il 9 febbraio alle ore 21.00.

Queste le date e gli orari dei prossimi impegni dei rossoneri:

Inter-Milan (sabato 5 febbraio ore 18.00, Dazn);

Milan-Lazio (mercoledì 9 febbraio ore 21.00, Canale 5);

Milan-Sampdoria (domenica 13 febbraio alle 12.30, Dazn/Sky);

Salernitana-Milan (sabato 19 febbraio alle 20.45, Dazn/Sky).