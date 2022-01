Si avvicina un obiettivo del Milan: si può chiudere a breve!

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini sul suo profilo Twitter, Sven Botman si avvicina al Milan.

Il centrale olandese, classe 2001, è da tempo sul taccuino di Maldini e Massara ed è il nome prediletto per sostituire Simon Kjaer.

Nonostante il Milan abbia sondato diversi profili per coprire il buco in difesa (Bremer del Torino, Diallo del PSG), Maldini ha deciso di andare in pressing sul Lille per Botman.

Milan Botman Lille

I francesi hanno infatti bisogno di vendere e monetizzare, si può chiudere l’affare per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e una cessione a titolo definitivo. Il Milan cercherà comunque di strappare un prestito iniziale, si continua a trattare.