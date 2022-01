Spareggi Mondiali: in arrivo una novità per gli Azzurri!

La situazione Coronavirus in Italia non sembra attenuarsi, e per la fine del mese sarebbe previsto il picco di contagi nel bel paese.

Tuttavia, a marzo, gli azzurri saranno attesi da una sfida che metterà a dura prova il loro futuro: gli spareggi per accedere alle fasi finali dei Mondiali in Qatar.

Florenzi, Milan, Italia

Dopo l’infortunio di Chiesa la situazione potrebbe essere notevolmente peggiorata, e la FIGC, per evitare altre assenze indesiderate causa COVID, potrebbe introdurre una novità.

Una novità che tanto novità non è, perchè già è stata attuata prima dell’inizio degli Europei: la Federazione, infatti, vuole predisporre una vaccinazione mirata per tutti coloro i quali potrebbero essere convocati dal CT Mancini.