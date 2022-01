Caos Covid, c’è l’annuncio: “Vi dico quanto tornerà il pubblico negli stadi”

La Serie A, come la maggior parte dei campionati europei, è alle prese con le limitazioni negli stadi sovuti all’emergenza sanitafria.

Per contrastare la diffusione del contagio, infatti, la scorsa e la prossima giornata di campionato vedrà sugli spalti soltanto 5000 persone.

Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma ed oggi Sottosegretario allo sport, ha parlato a 90° Minuto dell’attuale situazione.

Malagà, vezzali, Italia

Ecco, nel dettaglio, le sue parole:

NUOVO PROTOCOLLO – “Sarà in vigore della prossima settimana. Sono molto contenta di essere riuscita a permettere a tutto il mondo dello sport e alla Asl linee valide per tutti. La decisione della Lega di A di dare la capienza a 5000 spettatori è stato un messaggio chiaro, non dobbiamo abbassare la guardia: in futuro si vedrà di tornare a stadi con più pubblico, quando la curva dei contagi lo consentirà“. Riguardo a misure specifiche per le società di calcio di serie A, la Vezzali ha specificato: “Il provvedimento che stiamo prevedendo riguarda tutte le società sportive, comprese le squadre di serie A, che ovviamente dovranno aver subito un incremento di costi davvero rilevante”.

AIUTI – “Stiamo lavorando come Governo a un decreto ristori di circa un miliardo di euro per questo primo trimestre e come Dipartimento Sport stiamo introducendo delle misure per rifinanziare il fondo spese Covid che gli organismi sportivi stanno sostenendo e che con questo nuovo protocollo a maggior ragione sosterranno ancora di più. Così come stiamo prevedendo il rifinanziamento di un fondo ad hoc per gli organismi sportivi che hanno subito anche il caro bollette che ha colpito tutta l’Italia. In legge di Bilancio siamo intervenuti per mettere in atto la rateizzazione per il pagamento delle imposte fiscali e dei contributi previdenziali- ha aggiunto la sottosegretaria- Stiamo intervenendo in maniera importante”.