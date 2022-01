Stage Italia, Bastoni indisponibile: Mancini convoca un rossonero al suo posto!

La nazionale di Roberto Mancini in questi giorni sosterrà uno stage in vista dei playoff che decreteranno le ultime qualificate ai Mondiali 2022.

Tra i 35 convocati dal commissario tecnico sono presenti due rossoneri: Sandro Tonali ed Alessandro Florenzi. A questi si è aggiunto proprio in questi istanti Alessio Romagnoli. Il difensore classe 1995 prenderà il posto di Alessandro Bastoni.

Alessio Romagnoli

Il classe 1995 avrà quindi la grande opportunità per mettersi in mostra, per conquistare così un posto tra i convocati per le gare con Macedonia e Portogallo.

Stefano Cori