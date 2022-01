Svolta nella trattativa Castillejo-Valencia: le ultime

Nonostante sembrava fosse ormai cosa fatta, rischia di saltare la trattativa tra Milan e Valencia per il passaggio nel club spagnolo di Samu Castillejo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe stato uno stop improvviso che avrebbe, per il momento, fatto arenare i colloqui tra le due società.

Castillejo, calciomercato, Valencia

Il motivo è legato alla volontà del Valencia di fare un ultimo tentativo per Bryan Gil, esterno attualmente in forza al Tottenham. Se l’operazione tra il club spagnolo e gli Spurs dovesse andare in porto, la trattativa per l’esterno rossonero sarebbe da considerare chiusa definitivamente.