Theo Hernandez incorona Pioli: le parole del terzino francese

Uno dei punti di forza di questo Milan è sicuramente Theo Hernandez. Il terzino francese è uno dei migliori in Serie A ed al mondo nel suo Ruolo.

Di sicuro uno dei motivi della sua esplosione in maglia rossonera è certamente il rapporto con Stefano Pioli. L’allenatore del Milan ha saputo valorizzare al meglio il francese rendendolo devastante.

Theo Hernandez Pioli

Infatti lo stesso giocatore intervistato dal The Athletic ha elogiato Pioli: “Ho avuto tanti allenatori bravi nel mio percorso come calciatore, ma quello che più mi ha cambiato la vita come uomo e come calciatore è sicuramente Stefano Pioli.

“Dal primo momento in cui è arrivato, mi ha dato la consapevolezza che mi serviva per tirare fuori tutte le mie potenzialità. È grazie a lui che sto giocando in questo modo ora e sono felice qui”.