Theo Hernandez-Milan, novità in vista per il rinnovo: i dettagli!

Tra gli obiettivi principali in casa Milan c’è sicuramente il rinnovo di Theo Hernandez.

Dopo un periodo non al top, il francese è tornato a dominare in campo e, quindi, in seguito alle prestazioni delle ultime settimane è doverosa un’accelerata.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il rinnovo ci sarà e l’ingaggio sarà triplicato.

Infatti, da 1,5 milioni si passerà a 4,5 milioni, gran bel salto, con prolungamento del contratto fino al 2026.

La volontà dei rossoneri, dunque, è quella di chiudere subito.