Quanto torna Tomori? Il difensore punta una data!

Il Milan per continuare a sperare nello Scudetto avrà bisogno di tutti i suoi migliori giocatori. L’appuntamento cruciale per le sorti del campionato resta il derby con l’Inter, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18:00.

La data sopracitata è proprio quella che Fikayo Tomori avrebbe messo nel mirino per rientrare dall’infortunio. Il difensore inglese è fermo ai box per un problema al menisco e, secondo quando riportato da Tuttosport, vorrebbe bruciare i tempi per essere in campo nella stracittadina.

Fikayo Tomori

Non solo Tomori, il Milan nei prossimi dieci giorni conta di recuperare anche Franck Kessie, il centrocampista è attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Resta da monitorare la situazione relativa a Zlatan Ibrahimovic, lo svedese si è fermato nel corso del match con la Juventus.

Stefano Cori