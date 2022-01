Tomori dopo l’infortunio: ‘’Vi svelo il mio obiettivo’’

Subito dopo la pubblicazione, sul sito ufficiale rossonero, delle condizioni e dei tempi di recupero di Fikayo Tomori in seguito all’intervento in artroscopia del ginocchio sinistro avvenuta in giornata, non si è fatto attendere il commento del centrale inglese.

L’ex Chelsea, infatti, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi del Diavolo che lo hanno sostenuto in queste ore complicate. Questo il tweet:

Tomori, infortunio, operazione

“Operazione riuscita oggi, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile. Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto“.