Tomori esalta i tifosi: “Vogliamo farlo domani contro la Roma”

Il difensore centrale del Milan e perno da ormai un anno della squadra di Stefano Pioli, Fikayo Tomori, ha parlato ai microfoni di SportMediaset della sfida che vede impegnati rossoneri a San Siro domani contro la Roma.

Il match, per lui, avrà un sapore particolare in quanto andrà a duellare nell’arco dei 90′ con il suo amico Tammy Abraham con il quale ha trascorso l’adolescenza visto il passato alle giovanili del Chelsea.

Tomori e Abraham ai tempi del Chelsea

Le sue parole:

“La seconda parte di stagione che comincia domani è sempre la più difficile, ma vogliamo vincere contro la Roma, siamo tutti concentrati ed abbiamo in testa i nostri obiettivi che vogliamo assolutamente raggiungere. Il duello con Abraham? Tanti credono che sia facile per lui attaccarmi o che sia facile per me attaccarlo. Non è così. Tammy è un grande giocatore e quindi non è semplice prevedere come difendersi dai suoi attacchi. Sarà una bella sfida”