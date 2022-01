Tomori prova il recupero in extremis: l’obiettivo è chiaro!

Dopo l’infortunio al menisco, Fikayo Tomori sta continuando a lavorare duramente per recuperare il prima possibile. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore inglese avrebbe avuto già modo di provare una leggerissima corsetta. L’obiettivo è chiaro: vuole provarci per il derby! Missione difficile ma non impossibile.

Tomori

Lo staff medico del Milan sa come trattare il suo caso. In questi giorni si proverà a sforzare un po’ di più il ginocchio. Se la risposta sarà positiva si valuterà se intensificare il potenziamento per provare un recupero in extremis e metterlo a disposizione da subito.

Il Milan non vuole rischiare. Tomori sarà convocato solo se totalmente recuperato. Nel caso contrario, verrà lasciato a riposo e avrà la possibilità di continuare il recupero con più calma, senza il rischio di eventuali ricadute.

Al momento, al centro della difesa sono confermati Kalulu e Romagnoli, con Gabbia che dovrebbe partire dalla panchina.

FILIPPO FAGIOLINI