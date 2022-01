Tonali annuncia: “Non sarà facile, il campo ha una caratteristica unica”

Sandro Tonali è stato intervistato da Milan TV a pochi minuti dal fischio d’inizio di Venezia-Milan. Il centrocampista rossonero ha presentato così la partita:

“Il Venezia è un avversario difficile, qui il campo è un po’ più piccolo e quindi non sarà facile. Dovremo dare tutto per portare a casa questa gara. Ogni partita è diversa, e dobbiamo dimostrare che non molliamo mai. Con chi mi trovo meglio a centrocampo? Non abbiamo un ruolo specifico, ognuno di noi dà il massimo e cerca di sfruttare al meglio le opportunità“.

Tonali, Milan

Tonali ha poi parlato anche ai microfoni di Sky Sport:

“Mi sento al 100% della condizione, abbiamo recuperato energie e ora stiamo tutti quanti bene. Abbiamo avuto difficoltà con gli infortuni e ora dobbiamo fare attenzione a tutti i particolari. Io capitano? Ora come ora non ci penso, noi abbiamo un capitano, e se anche oggi non c’è, lo farà Theo“.