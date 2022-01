Ufficiale, arriva il ricorso contro la costruzione del nuovo stadio

Dopo anni di attesa, è arrivato il via libera per la costruzione del nuovo stadio. Nonostante ciò, però, continuano a presentarsi nuovi ostacoli per Milan ed Inter in vista della realizzazione del nuovo impianto.

L’ultimo, come riportato da Calcio & Finanza, riguarda il Gruppo Verde San Siro, la più antica associazione ambientalista di cittadini milanesi, il quale ha notificato un ricorso al TAR contro la costruzione dello stadio progettato da Popolous. L’obiettivo è chiaro: ottenere l’annullamento della dichiarazione di pubblico interesse, precedentemente decisa dalla giunta comunale.

La cattedrale, nuovo stadio, ricorso

“Si tratta di un intervento che ha ben poco a che vedere con lo sport, il calcio e anche l’ammodernamento dello stadio. È infatti una colossale operazione immobiliare (il cui valore ruota attorno al miliardo di euro) su un’area di circa 281.000 mq di proprietà comunale, dei quali solo il 14% sono oggi occupati dallo Stadio“, hanno specificato i ricorrenti.