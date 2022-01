Ultim’ora, convocata assemblea d’urgenza dalla Lega Serie A!

Secondo quanto riferito dall’ANSA nel pomeriggio è stata convocata un’assemblea d’urgenza per affrontare il tema dell’emergenza Covid in Serie A.

A convocare l’assemblea è stata la Lega Serie A alla luce della telefonata di ieri tra Gabriele Gravina, presidente FIGC, e il Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il tema principale sarà relativo all’ipotesi di continuare il campionato a porte chiuse.

L’assemblea sarà esclusivamente in videoconferenza alle 13:30 in prima convocazione e alle 15:30 in seconda convocazione.

Si discuterà, dunque, dell’ipotesi di continuare a porte chiuse visto l’elevato aumento di contagi