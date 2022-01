ULTIM’ORA – Costa d’Avorio eliminata: Kessié torna a Milano

La Costa d’Avorio è stata eliminata dalla Coppa d’Africa. Decisiva la sconfitta per 4-5 ai rigori contro l’Egitto di Salah: gli “elefanti“, tra i grandi candidati per la vittoria finale, escono così di scena agli ottavi di finale.

Kessié, Costa d’Avorio

Frank Kessié, sfortunato protagonista proprio contro l’Egitto, si prepara dunque a tornare in Italia, Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo al 30′ per infortunio: previsti per lui degli accertamenti già nelle prossime ore, dopodiché tornerà a Milano, in attesa di capire le sue condizioni.