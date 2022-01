Un difensore in Gabbia: deciso il futuro del giovane centrale

Matteo Gabbia è uno dei due difensori centrali attualmente a disposizione di Stefano Pioli (l’altro è Kalulu). Con Romagnoli fuori per Covid e Tomori che ha risentito di un problema al ginocchio nella partita di ieri, il giovane rossonero dovrebbe candidarsi spesso per una maglia da titolare vista la lungodegenza di Kjaer.

In realtà le cose non stanno proprio così. Secondo il Corriere della Sera infatti Gabbia avrebbe chiesto più spazio e quindi la possibilità di andare in prestito per farsi le ossa lontano da Milanello. La società è disposta ad accontentarlo ma non immediatamente.

Gabbia, Milan, Sampdoria

Per lui si sta facendo largo l’ipotesi Sampdoria, che potrebbe garantirgli un posto da titolare in Serie A, una prospettiva che alletta sia il calciatore che il Milan. A fine gennaio sapremo cosa accadrà.