Verso Milan-Juventus: dubbio in attacco per Pioli!

In vista della partita contro la Juventus, Stefano Pioli nella giornata di oggi scioglierà gli ultimi dubbi legati alla formazione che scenderà in campo dal primo minuto. Il tecnico sembra deciso a volersi affidare a Zlatan Ibrahimovic, giocatore che in partite come queste sa dare il meglio di sè.

Milan

Dunque Giroud è destinato a sedersi in panchina, ma senza alcun dubbio subentrerà nella seconda frazione di gioco. L’unico altro dubbio si ha a centrocampo: al momento Bakayoko sembra destinato ad una maglia da titolare al fianco di Tonali. Bennacer, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, sarà comunque a disposizione.

Questa la probabile formazione: 4-2-3-1

Maignan; Florenzi, Kalulu, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic.

La Juventus proporrà il classico 4-4-2 visto nel corso della stagione ma nelle ultime ore si è parlato della possibilità che Allegri possa stupire tutti con una mossa a sorpresa: c’è la possibilità di vedere Cuadrado esterno alto a destra, con De sciglio e Pellegrini terzini. L’attacco sarà affidato a Paulo Dybala, affiancato da Morata.

Questa la probabile formazione: 4-4-2

Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Lu. Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, McKennie; Morata Dybala.

Filippo Fagiolini