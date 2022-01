Verso Milan-Roma: assenza pesante per i giallorossi!

Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante a Sky Sport 24, la Roma dovrà rinunciare a due attaccanti nella sfida contro il Milan.

Borja Mayoral è risultato positivo al Covid-19, sta bene ed è in isolamento. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto Stephan El Shaarawy.

Stephan El Shaarawy

L’ex attaccante rossonero non farà parte della sfida del 6 gennaio. Restano da capire i motivi dietro a questa assenza: la società giallorossa, infatti ha comunicato oggi due positività all’interno del gruppo squadra. Una è certamente quella di Borja Mayoral, mentre la seconda non è stata rivelata per la richiesta di riservatezza del giocatore colpito dal coronavirus.