Verso Milan-Spezia: dubbi sulla trequarti e in attacco per Pioli

Reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, gli uomini di Stefano Pioli si apprestano a preparare il ritorno in campionato contro lo Spezia.

Pochi dubbi di formazione dalla difesa alla mediana per il mister, complici anche le assenze tra infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa.

I veri dubbi restano per la trequarti, dove scalpita Rebic in cerca di una maglia da titolare dopo tanto tempo a discapito di uno tra Messias e Rafael Leao.

Milan, Spezia, Probabili Formazioni

In avanti invece persiste il ballottaggio tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese leggermente in vantaggio per partire dal 1′ minuto.

Di seguito la probabile formazione del Milan:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.