Verso Milan-Spezia, Thiago Motta: “Dai rossoneri mi aspetto questo!”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta contro il Milan:

Su che Milan si aspetta: “Mi aspetto il miglior Milan possibile. Indossare una maglia come quella del Milan, con una rosa ampia e con giocatori di grande qualità, quando hai l’opportunità di giocare fai quello che sai. Sono giocatori di livello e qualità, noi sappiamo di affrontare il miglior Milan”.

Se riproporrà il 4-3-3: “Dipende da chi e contro chi si può interpretare. Abbiamo fatto bene anche con moduli diversi, per il futuro possiamo cambiare in base a come siamo e chi affrontiamo”.

Se rischierà Maggiore e Manaj poiché diffidati: “Noi pensiamo di partita in partita, pensiamo al Milan al 100%. Sono una squadra che è costruita per vincere lo scudetto e noi dobbiamo continuare a pensare di gara in gara, avremo tempo per preparare la partita con la Samp e quella con la Salernitana”.