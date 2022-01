Verso Venezia-Milan, novità nella formazione rossonera

Domani alle 12:30 andrà in scena Venezi-Milan, valida per la seconda giornata di ritorno in Serie A.

I rossoneri vengono da una grande vittoria di squadra in casa contro la Roma di José Mourinho, battuta 3-1 grazie alle reti di Giroud, Messias e Leao. La squadra di Zanetti non ha invece giocato dopo il caos dei casi Covid che ha impedito alla Salernitana di scendere in campo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Pioli riconfermerà la stessa formazione di giovedì scorso con due sole novità: Bakayoko al posto di Krunic e Ibrahimovic al posto di Giroud. Leao e Rebic partiranno dunque dalla panchina.