Valzer di difensori: possibile intreccio tra Milan ed Empoli

Continua la ricerca del difensore per i rossoneri.

Scambio di difensori in vista?

Oltre ai profili già noti per sostituire Simon Kjaer, il Milan volge lo sguardo al futuro e guarda in Italia per puntare su giovani talenti.

Secondo quanto appreso da calciomercato.com il Milan è rimasto stregato dal difensore classe 2002 dell’Empoli Mattia Viti, tanto da volerci puntare per la prossima stagione.

Viti, Milan, Empoli

Il difensore rappresenta il profilo ideale per la dirigenza rossonera: giovane, di talento e italiano. Però la concorrenza è agguerrita. Infatti su di lui ci sono Napoli e Fiorentina.

L’Atalanta, invece, si è leggermente defilata perché le è stata respinta un’offerta da 15 milioni di euro.

Maldini e Massara vogliono provarci per il giocatore, possibilmente cercando di strappare alla società toscana un’opzione in vista del trasferimento ad Empoli di Andrea Conti.