Zenga: “Donnarumma? Ecco il motivo del perché è andato in scadenza, ma ha ragione Maldini”

Walter Zenga, ex portiere della Nazionale, nel corso della puntata di Fantacalcio Serie A TIM su TimVision ha parlato della decisione di Donnarumma di lasciare il Milan per accasarsi al Paris Saint-Germain. Queste le sue parole:

“Il Milan ha annunciato Maignan esattamente quando Donnarumma non ha rinnovato, e questo vuol dire che lo stava già trattando in precedenza. Se vai a scadenza di contratto vuol dire che hai qualche trattativa in corso e hai qualcosa che ti stuzzica la fantasia nell’andare da qualche altra parte. Mi è piaciuto quello che ha detto Paolo Maldini: i giocatori non si trattengono e l’ambizione può essere anche quella di dare un futuro alla propria famiglia“.