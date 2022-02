Torino, Pobega è stato operato: il comunicato del club

Dopo aver riportato una frattura al setto nasale nella partita tra Torino e Venezia di sabato scorso, oggi Tommaso Pobega si è sottoposto ad un intervento chirurgico al naso.

Come riportato dal club granata in un comunicato, l’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore di proprietà del Milan sarà a disposizione per il derby di venerdì contro la Juventus grazie all’aiuto di una maschera protettiva. Il comunicato del Torino:

Pobega, Torino

“Tommaso Pobega è stato sottoposto oggi ad un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata in una fase di gioco di Torino-Venezia. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero Tubino e dalla sua équipe, presso l’ospedale civile di Chivasso, alla presenza dello staff medico del Torino. Il calciatore nei prossimi giorni potrà riprendere la preparazione con una speciale maschera protettiva“.