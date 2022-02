Abatantuono: “Scudetto al Milan? Vi dico cosa dovrebbe accadere”

L’attore e noto tifoso del Milan Diego Abatantuono è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare degli obiettivi della sua squadra del cuore e del match di domani sera contro la Lazio.

SULLA LAZIO

Ha dei grandi giocatori e al momento è in ottima forma, beccarli in questo loro momento di forma non è il massimo…”

SUL DERBY CON L’INTER

“L’Inter ha giocato un po’ meglio del Milan, ma a differenza nostra non è riuscita a far gol.“

SU PIOLI

“Fa la differenza. È un grande tecnico, è veramente una brava persona. Gentile, umile. Questa sensibilità la fa arrivare alla squadra, gioca unita e tutti lavorano.”

SULLO SCUDETTO

“Sarei ben contento di stare tra i primi quattro posti. Non abbiamo una squadra attrezzata per lo scudetto, dovrebbe accadere una serie di cataclismi.