Adani sicuro: “Il Milan può acquistarlo dall’Inter!”

Daniele Adani ai microfoni della BOBO TV si è espresso su Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter attualmente in prestito alla Sampdoria.

Secondo l’ex calciatore, l’azzurro potrebbe essere il giocatore perfetto per lo schema tattico di mister Stefano Pioli.

Queste le dichiarazioni di Adani:

“Per me il giocatore perfetto per questo Milan è quello che l’Inter ha dato in prestito alla Sampdoria. L’Inter da Sensi in prestito e poi tornerà, ma quanto punterà effettivamente su di lui? Secondo me il Milan può andare a prenderlo, si sposa bene con il calcio di Pioli”.