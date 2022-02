L’opinionista sul Milan: “Ha vinto tre gare in tre modi diversi!”

Le parole dell’opinionista dopo Milan-Sampdoria.

L’elogio

Al termine di Milan-Sampdoria, vinta per una rete a zero grazie al gol di Rafael Leao, i rossoneri si son portati in testa alla classifica.

Nel corso di 90° Minuto l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha elogiato i rossoneri, dopo la chiusura della settimana perfetta.

Adani, Milan

Queste le sue parole: “In otto giorni e in tre partite il Milan ha vinto in tre modi diversi. Quella contro l’Inter è stata una vittoria di reazione, mentre con la Lazio una vittoria dominante.

Contro la Samp, invece, ha vinto soffrendo e la sofferenza serve. È un Milan che non finisce più di stupire: complimenti a Pioli, alla squadra e alla società.