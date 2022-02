“Adesso su venti palle giocate diciotto sono perse”: che attacco ad Ibra!

Paolo Di Canio, oggi talent per Sky Sport, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche di Milan, in particolare di due giocatori: Ibrahimovic e Giroud.

Paolo Di Canio

Sullo svedese dice: “A Ibrahimovic va concesso tutto e riconosciuto tutto. Ma se fino a qualche anno fa su venti palle giocate diciotto diventavano perle, adesso le perle sono due e diciotto sono palle perse. Non voglio esagerare, tuttavia quando cerchi da fermo di toccare il pallone di punta e te lo tolgono i compagni restano esposti alla ripartenza. Capita in diverse partite e allora diventa dura, anche se Pioli è bravissimo e gli altri giocatori si mettono a disposizione. Stop di petto, sforbiciata, scorpione: queste cose Ibrahimovic continuerà a farle pure a settant’anni. Ma qui parliamo di una squadra che deve disputare altre quindici gare».

Sul francese, invece, si esprime così: “Giroud non ha neppure la capacità che ha Ibra di scendere sulla trequarti. Il punto è che quando Zlatan si abbassa nessuno va a occupare quei diciotto metri di vuoto.”