Il Milan ha già trovato il sostituto di Kessié e non solo: il giocatore

Un investimento che dà ragione al Milan.

Il giocatore

Il Milan questa estate ha preso per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni Yacine Adli dal Bordeaux, per poi lasciarlo a crescere in Francia per un altro anno.

Nonostante l’ultima posizione in classifica del Bordeaux, il classe 2000 sta crescendo esponenzialmente e sembra crescere di partita in partita.

Secondo quanto si legge su Calciomercato.com nei 65 minuti disputati contro il Monaco il talento francese ha giocato esterno nel 4-4-2 per cercare di subire il meno possibile ( è la peggior difesa in Francia).

Adli, Milan, Bordeaux

Il risultato è finito 1-1 e Adli è risultato essere decisivo fornendo l’assist per l’1-1 finale. Mediano, trequartista, ala: a giugno Pioli accoglierà un giocatore duttile e affidabile.

Per motivazioni economiche, per accordi presi tra la due società e per la situazione in classifica del Bordeaux non è stato possibile anticipare il trasferimento nel mercato di gennaio.

L’investimento di 8 milioni più bonus per ora sta dando i frutti sperati, il ventunenne non sarà solo sostituto di Kessié, ma anche fantasista, ala e mediano: la mano di Maldini e Massara si riconosce in questo tipo di colpo.