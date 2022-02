Bakayoko via? Maldini ha già pronto il sostituto

Quello del centrocampo è il reparto rossonero che verrà modificato di più in questa estate. Con l’ormai certo addio di Kessie e lo scarso rendimento di Bakayoko, il Milan sta facendo le sue valutazioni.



In estate arriverà anche Adli, ma se dovesse salutare anche il francese ex Monaco, Maldini e Massara hanno in testa un altro francese: Jordan Veretout.

Bakayoko Milan Veretout

Il centrocampista della Roma ha perso il posto con l’arrivo di Oliveira e, molto probabilmente, lascerà i giallorossi in estate.



Già cercato in passato dalla dirigenza rossonera, questa volta le possibilità sono più alte. Tecnica e intelligenza tattica al servizio del centrocampo rossonero: questo potrebbe essere Veretout al Milan. E Pioli si sfrega le mani.



Francesco Scanu