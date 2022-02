Belotti-Milan? La soluzione della società!

Il Milan dopo aver acquistato Lazetic nel corso della sessione invernale di calciomercato potrebbe intervenire nuovamente sul reparto offensivo anche in estate.

Uno dei nomi accostati al club rossonero, ormai da diverso tempo, è quello di Andrea Belotti. Il centravanti andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e si libererà quindi a parametro zero.

L’attaccante della Nazionale, secondo quando riportato da Tuttosport, non convincerebbe del tutto la dirigenza milanista. Qualora Ibrahimovic dovesse rinnovare il proprio contratto, non è da escludere che possano cambiare le strategie societarie.

Prende piede l’ipotesi di un reintegro in rosa di un giovane come Colombo, attualmente in prestito alla SPAL.

Stefano Cori