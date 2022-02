Bennacer: “L’Inter è riuscita a farlo nel primo tempo! Non l’ho mai visto fare a mister Pioli”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la grande vittoria nel derby, Ismael Bennacer ha analizzato la partita e la reazione dei suoi tra primo e secondo tempo:

“Nel primo tempo erano compatti e non abbiamo trovato spazi, nel secondo tempo sapevamo che ne avremmo trovati di più. Sono tre punti importantissimi per noi e per i nostri obiettivi, ma ora dobbiamo andare avanti a partire da mercoledì. All’intervallo abbiamo detto che dovevamo fare di più, eravamo sulla strada giusta ma mancava qualcosa. Pioli? Non l’ho mai visto correre così, ma era una partita speciale quindi è normale che esulti così“