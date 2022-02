Boom di incassi a San Siro: c’è la cifra per la sfida con l’Udinese

Arrivano buone notizie in case Milan. I rossoneri, infatti, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio sull’Udinese grazie all’ottava rete in campionato di Rafael Leao su uno splendido assist di Sandro Tonali.

Ma non è tutto. Il Diavolo, nonostante il giorno e l’orario inusuale per una partita di Serie A, ha fatto registrare un boom di incassi per il match contro i bianconeri allenati da Cioffi. Questa sera a San Siro, infatti, sono presenti ben 44.588 tifosi per un’entrata totale di 890.606,00 €.