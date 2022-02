Cairo ha deciso: ecco la richiesta del Torino per Bremer!

Quel che è certo per il mercato del Milan è che i rossoneri compreranno un difensore centrale. Kjaer tornerà l’anno prossimo dall’infortunio ma non è più un ragazzino. Tomori e Kalulu saranno probabilmente confermati, ma il futuro di Romagnoli e Gabbia è incerto.

Milan, Bremer, Torino

Per questo, i rossoneri oltre alla pista Botman, stanno seguendo con attenzione Gleison Bremer. Il difensore brasiliano sta facendo un ottimo campionato e, in estate, pur avendo rinnovato, potrebbe andar via.

Cairo sembrerebbe intenzionato a chiedere circa 40 milioni di euro. Secondo Tuttosport, però, i rossoneri potrebbe offrire soldi ed inserire delle contropartite (Lazetic, Gabbia e Colombo su tutti).