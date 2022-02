Buone notizie in casa Milan: potrebbe giocare mercoledì contro la Lazio!

Umore alle stelle tra i rossoneri dopo la super vittoria contro l’Inter. Discorso scudetto riaperto, adesso ci vuole continuità e per farlo serve che tutti siano disponibili.

A tal proposito, è vicinissimo al rientro uno dei leader di questa squadra, ossia, Fikayo Tomori.

Stando a quanto riferisce Tuttosport, il difensore è pronto a tornare in campo ed ha buone chance per essere schierato mercoledì sera da Stefano Pioli nel match contro la Lazio valido per i quarti di Coppa Italia.

Il difensore era stato operato lo scorso 14 gennaio al menisco del ginocchio sinistro, ma adesso vuole riprendersi il suo posto e aiutare il Milan per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati.