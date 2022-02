Calciomercato, Bayern Monaco pronto ad affondare per l’obiettivo rossonero

Nonostante sia terminato da poche settimane il calciomercato invernale, continuano a susseguirsi in questi giorni numerose voci di possibili trasferimenti.

L’ultima novità riguarda proprio un obiettivo dei rossoneri che, secondo quanto riportato dal giornale tedesco Sport1, sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco in vista della prossima sessione di mercato.

Bremer, Bayern Monaco, calciomercato

Il giocatore in questione è Gleison Bremer. Il difensore del Torino, in seguito alle sue ottime prestazioni, ha attirato le attenzioni non solo dei principali club italiani (Milan, Inter e Juventus), ma di quelli di tutta Europa.

Secondo il quotidiano tedesco, infatti, i bavaresi sarebbero intenzionati a puntare tutto sul brasiliano per rimpiazzare la partenza di Niklas Sule, che andrà al Borussia Dortmund a parametro zero.

A destare stupore, però, è la cifra che viene riportata per poter chiudere la trattativa: 15 milioni di euro. Somma tutt’altro che elevata viste le qualità messe in mostra dal classe 1997 granata.