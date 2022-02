Calciomercato Milan, Lazio forte su Romagnoli: le ultime

Sembra sempre più lontano un possibile rinnovo di Romagnoli con il Milan. Il capitano andrà in scadenza il prossimo giugno e ad oggi non ci sono ancora passi avanti nella trattativa con il suoo agente, Mino Raiola.

Romagnoli Milan

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sul difensore ci sarebbe l’interesse concreto della Lazio, che sarebbe pronta anche a fare uno sforzo sull’ingaggio, dal momento che arriverebbe a parametro zero. Romagnoli, d’altronde, non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste, e sarebbe pronto per una nuova avventura con la sua squadra del cuore.