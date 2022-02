Calciomercato Milan, non solo Botman: sfida al Newcastle per l’attaccante

È sempre sfida tra Newcastle e Milan sul mercato: non solo Botman, giocatore sul quale entrambe le squadre sono forti ormai da tempo. Adesso la sfida si rinnova e mette al centro Hugo Ekitike, giovane talento francese in forza al Reims.

Milan, Newcastle, Ekitike

L’interesse per il giocatore è stato confermato anche dal The Athletic. Il classe 2002 già a gennaio era stato vicino ai Magpies, ma poi il club francese ha deciso di non farlo partire a stagione in corso.

Il giocatore vuole lasciare il Reims per una squadra che gli dia la possibilità di giocare e maturare: la valutazione è di circa 40 milioni di euro. Non pochi per un ventenne che ha ancora tutto da dimostrare.

Pierfrancesco Vecchiotti