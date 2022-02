Caputo sicuro: “Siamo qui per una ragione!”

Francesco Caputo, bomber della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Milan. Queste le sue parole:

Sulla partita:

“Veniamo da una partita vinta in maniera molto importante. Purtroppo abbiamo avuto la perdita di Gabbiadini, ma entreremo in campo sempre con la stessa mentalità”.

Sul nuovo allenatore:

“Il mister ha impostato un’idea diversa di calcio, con movimenti che conosciamo a memoria. Oggi affrontiamo una partita dura, il Milan si gioca il primo posto ma entreremo in campo per prendere qualche punto”.



L’attaccante ha parlato anche a DAZN, in particolare su Tomori: “La loro è una difesa forte. Tomori è un difensore forte, aggressivo e bravo nell’1 vs 1. Ma abbiamo preso le nostre contromisure e siamo pronti a mettere in difficoltà anche il Milan.”