Cassano duro contro il rossonero: “Non è più lo stesso di prima!”

Antonio Cassano, intervenuto in diretta su Twitch alla Bobo Tv, ha parlato della situazione del Milan dopo il pareggio inaspettato arrivato contro la Salernitana. Queste le parole dell’ex fantasista:

“Mi è piaciuta molto la Salernitana. Il Milan se vuole vincere lo Scudetto non può farsi rimontare dall’ultima in classifica. Non mi è piaciuta la gara dei rossoneri. Erano riusciti anche ad andare in vantaggio, poi sono stati fortunati a pareggiarla dopo. Credo che dopo il gol di Messias fossero convinti di vincere tranquillamente. Questi due punti per il Milan, alla lunga, potrebbero costargli caro nella corsa scudetto“.

Poi aggiunge:

“Inoltre, da quando è tornato dalla Coppa d’Africa, non vedo più lo stesso Kessié di prima. Continua a dare l’impressione di voler semplicemente timbrare il cartellino, sperando di arrivare il più velocemente possibile a maggio. Se torna il vero Kessié, quello capace di fare la differenza, allora il Milan può rimanere nella corsa Scudetto, altrimenti la vedo dura”.