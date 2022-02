Cassano: “L’Inter ha dominato 90 minuti e poteva vincere 7-0”

Antonio Cassano, intervenuto in diretta su Twitch alla Bobo Tv, ha analizzato così il derby vinto dal Milan in rimonta sull’Inter:

“L’Inter poteva vincere 7-0, aveva la partita in mano e il Milan mi dava la sensazione che poteva stare lì anche due giorni senza dare problemi. Nel primo tempo il Milan è stato stritolato, poi hanno fatto due gol, e poi ha continuato ancora l’Inter. Meritava l’Inter sia il primo che il secondo tempo, il Milan ha fatto due gol con una ciabattata di Brahim Diaz e un errore di Handanovic. Non sanno neanche loro come hanno vinto. In tre minuti è cambiato il derby, e il Milan si è ritrovato a vincere senza mai tirare in porta”.