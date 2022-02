Chico Forti risponde alla Curva Sud: “Grazie a voi mi sento così”

Qualche giorno fa, durante il match di Coppa Italia tra Milan e Lazio, la Curva rossonera ha esposto un cartellone con su scritto: “Buon compleanno Chico Forti, la Curva Sud ti abbraccia”.

Un augurio di compleanno ad un grande tifoso rossonero, che sta scontando la pena in Florida dopo una condanna. La sua risposta non si è fatta attendere, mandando una lettera di ringraziamento ai tifosi del Diavolo:

Curva Sud

“Ho visto la foto dello striscione alla curva sud, ed è stato un bel vedere… Ed anche un bel sentire… Quest’ultimo soprattutto… Sentire che la gente ti vuole bene e tifa per te come per la propria squadra del cuore, ti scalda il sangue nelle vene anche quando la temperatura è sottozero. Credo avervi precedentemente raccontato che, qualche annetto addietro, circa ai tempi delle guerre puniche per intenderci, avevo un amico: Michele Pedrotti, milanese d’inverno trapiantato bondone-trentino, allora ai vertici delle brigate rossonere. Michele non è più tra noi, ma ricordo ancora tra una palla di neve e l’altra, un caminetto acceso ed una cioccolata calda i suoi racconti da stra tifoso.. Era uno di coloro che apparteneva alla sezione urca sfegatati dove il solo motivo della loro esistenza, all’interno dello stadio, era sostenere, senza mai mollare, o peggio, abbandonare, in caso di batosta (solitamente con la Juve). Io lo ascoltavo affascinato da questo esempio di cameratismo tipico dei tifosi di calcio.. Uno striscione cosí grande non ricordo averlo visto neppure a sostegno di Maradona ai suoi tempi d’oro al Napoli.. In proporzione la candelina dovrebbe essere delle stesse dimensioni della torre Eiffel.. Meno male che ora siamo in tanti a soffiare per un desiderio che sono convinto sia lo stesso per tutti.. Un grazie particolare a Luca Serafini, il mio giornalista centrocampista, sempre tra i primi ad immortalare il momento ed a renderlo virale. Pensate lo si possa rifare anche una volta rientrato? Non dovrei dirlo, ma un po’ mi ci sto abituando…

Un abbraccio onda con ole’ finale”

Chico