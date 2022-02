Cioffi: “Se non sei perfetto contro queste squadre non riesci a farlo. Gol irregolare? Non mi sembra ci sia il tocco di mano”

Gabriele Cioffi ,intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match tra Milan e Udinese, ha parlato così:

Sulla prestazione:

“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. I miei ragazzi sono stati davvero bravi. Se non giochi una partita perfetta in questi campi esci senza punti”.

Su Deulofeu:

“Ho avuto le risposte che volevo da parte di tutti. Gerard va sempre al massimo ed è sempre preciso e puntuale”.

Sulla squadra:

“Bisogna entrare nei giocatori e far capire cosa si vuole. Quando non si riesce con le parole bisogna riuscirci con i modi di fare. I ragazzi si sono resi disponibili da subito. Non mollano mai. Poi anche se si perde, pazienza. Si pensa poi alla partita successiva“.

Sul goal di Udogie:

“Come ha colpito la palla Udogie? L’ha colpita (ride, ndr). Rivedendo l’azione mi sembra di più che l’abbia toccata Romagnoli con la scarpa. Anche se l’avesse colpita con la mano, ricompenserebbe tutte le situazioni poco favorevoli che abbiamo avuto durante l’anno. A me ha detto che l’ha colpita prima con la gamba e poi con il petto. Anche se c’è da dire che i giocatori difficilmente ammettono di aver colpito il pallone con la mano”.

Su Pereyra:

“Credo che la caratteristica principale che un giocatore come lui riesce a dare è la profondità. Quando prende la palla un giocatore di questa tecnica sembra che vada tutto al rallentatore”.

Sulla posizione di Pereyra:

“Sono d’accordo sul fatto che possa giocare anche in posizione più avanzata. Questa è una cosa sulla quale stiamo lavorando e sulla quale continueremo a lavorare”.