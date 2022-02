Pioli: “La squadra rispetto ad un anno fa è cambiata sotto un aspetto. Rinnovo Theo grande segnale!”

Buongiorno cari lettori e lettrici di SpazioMilan. Alle 9:30 il mister rossonero Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro la Sampdoria in programma domenica alle ore 12:30.

Il Milan reduce dalla bella vittoria ottenuta contro la Lazio di Maurizio Sarri in Coppa Italia vuole confermarsi anche in campionato per mettere pressione a Napoli e Inter, dirette pretendenti per lo scudetto. Proprio oggi alle 18:00 va in scena il big match tra Napoli e Inter allo stadio “Diego Armando Maradona” che risulterà sicuramente decisivo per la corsa al titolo.

Di seguito la diretta testuale della conferenza stampa di Stefano Pioli.

Theo ha voluto fortemente rinnovare con il Milan, è un grande segnale per il club?

“Credo che sia un bellissimo segnale. Il fatto che Theo abbia voluto fortemente questo rinnovo è un segnale importante per tutto l’ambiente.“

Inizio gennaio c’era pessimismo ma contro l’Inter qualcosa si è scatenato, la stagione è cambiata?

“Il pessimismo non c’è mai stato, abbiamo lavorato sempre con positività. Noi continuiamo a pensare di partita in partita, l’unica cosa che conta è la partita di domani contro la Sampdoria.”

Ci sarà sempre la solita formazione?

“La mia idea è sempre di schierare la formazione migliore a seconda delle caratteristiche fisiche e mentali e dei giocatori.”

Giroud ha segnato 10 gol, tutti a San Siro. Si tratta di una statistica causale o emotiva per l’attaccante francese?

“Credo sia un numero causale. Olivier ha fatto molto bene ad Empoli, l’importante è che la squadra continui ha mostrare un gioco offensivo per sfruttare le caratteristiche del reparto offensivo.“

Ibra?

“Sta lavorando ancora a parte. Bisogna valutare nei prossimi giorni.”

Come potrebbe reagire la squadra se il Milan dovesse ritrovarsi primo alla fine di questa giornata?

“Una domanda con troppi se. Sono convinto che, al di là dei risultati del weekend, la squadra è più consapevole e matura di un anno fa. Normale, è una squadra giovane e che ha attraversato tante esperienze“

Le motivazioni di Theo a restare possono essere quelle di Leao?

“Vedo tutti molto motivati, c’è un ambiente serio e molto professionale. Vedere i calciatori così felici è molto importante.”

Cosa manca per vincere?

“Mancano 15 partite e sono tante. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile. In questo momento è sottile il gap tra il vincere e il non vincere, i dettagli faranno la differenza. Domani abbiamo una partita difficile, affrontiamo una avversario che domenica ha vinto 4-0 col Sassuolo. Se metteremo in campo una prestazione di livello avremo la possibilità di vincere”

Chi potrà risultare decisivo in questa seconda parte di stagione?

“Tutti saranno determinanti per questa seconda parte di stagione, tutti saranno decisivi con le proprie caratteristiche e potenzialità.”

Kessiè nelle ultime uscite poco incisivo e fischiato dai tifosi? Sono cambiate le gerarchie?

“Kessiè è un titolare come Tonali, Bennacer e Krunic. Non sono assolutamente d’accordo, Franck ha fatto delle prestazioni super, sono convinto delle sue potenzialità.”

Su Marotta e il calcio sostenibile?

“Il nostro club è nella direzione logica, necessaria e giusta soprattutto per il momento che stiamo vivendo“

Su Ballo-Tourè?

“Si aggregherà oggi alla squadra, ieri ha dato risultati positivi nel provino. Se oggi farà tutto l’allenamento in gruppo verrà convocato. Poi vedremo come sostituire Theo domani“

Su Kalulu?

“È un titolare. Le prestazioni lo hanno dimostrato. Non mi sorprende più, mi ha sorpreso all’inizio. Non pensavo potesse arrivare subito a questi livelli.”

Su Bennacer?

“Ha fatto bene con la Juve dopo essere tornato dalla Coppa d’Africa. Durante la pausa ha potuto recuperare, poi nel Derby ha fatto bene. È in condizioni ottimali, è un calciatore importante per noi“