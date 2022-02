Contrasto Giroud-Sanchez non è da VAR: il motivo

La Gazzetta dello Sport ha avuto modo di analizzare in modo dettagliato tutti gli episodi dubbi accaduti durante il derby di Milano, uno tra tutti il contrasto tra Giroud e Sanchez, da cui poi nascerà il pareggio del Milan con la firma proprio dell’attaccante francese.

Inter-Milan

Secondo il noto quotidiano, Guida giustamente non è stato richiamato dal VAR.

Questo il motivo:

“Al 29′ nasce l’episodio più discusso col pareggio del Milan: a centrocampo Giroud arriva in contrasto con Sanchez, tocca la palla e si scontra contro il nerazzurro.

L’Inter chiede il fallo, ma la valutazione fatta dall’arbitro è quella di un contrasto di gioco regolare e la valutazione è coerente col metro usato durante tutta la gara.

Il VAR non può intervenire perché la valutazione dell’episodio spetta esclusivamente al direttore di gara. Dentro una gara piena di insidie Guida riesce a tenere il colpo, anche se con qualche sbavatura.

Da ammonire, per esempio, Theo Hernandez per una gomitata su Barella al 42′ del primo tempo. Oppure Bennacer, andava ammonito per un fallo su Barella, prima quella ricevuta alla mezz’ora del secondo tempo“.

FILIPPO FAGIOLINI