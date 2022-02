Coppa Italia, brutte notizia per Sarri: esce per infortunio

Brutte notizie per Maurizio Sarri anche in ottica campionato. Il tecnico biancoceleste, infatti, ha dovuto sostituire al minuto 68 Ciro Immobile a causa di un infortunio alla caviglia destra.

Il centravanti azzurro ha pagato uno scontro di gioco con Pierre Kalulu, nel tentativo di calciare a porta. Da valutare le sue condizioni in vista delle prossime partite.

La partita, intanto, è sempre ferma sul 3-0 per i rossoneri grazie ai gol di Leao e di Giroud, autore di una doppietta. Per adesso la squadra di Sarri non è pervenuta in campo a San Siro.