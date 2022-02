Coppa Italia, sarà derby in semifinale! Le date

Sara derby anche in semifinale di Coppa Italia dopo le vittorie di Inter e Milan ai danni di Roma e Lazio. I nerazzurri si sono imposti per 2-0 contro i giallorossi a San Siro, grazie alle reti di Dzeko e Sanchez.

I rossoneri di Pioli, invece, hanno battuto 4-0 la Lazio con le reti di Leao, Giroud, autore di una doppietta, e Kessie. Una prestazione convincente quella dei rossoneri, sempre padroni del gioco.

A marzo ci saranno le due semifinali, andata e ritorno. La prima il 2 marzo in casa dell’Inter. Ritorno in casa rossonera il 20 aprile. Una doppia sfida che promette spettacolo dopo il 2-1 di sabato in favore del Milan.